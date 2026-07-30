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La climatología complica hoy el incendio de Zamora tras la evolución positiva nocturna

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Zamora, 30 jul (EFE).- La climatología desfavorable prevista, con rachas de viento y altas temperaturas, hacen que los servicios de extinción no contemplen que durante la jornada de hoy se logre dominar totalmente el fuego de Fermoselle (Zamora) y permanezcan las situaciones de peligro, pese a la evolución positiva durante la noche, según ha detallado el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, Mariano Rodríguez.

Ha indicado que aunque la situación del incendio ha "mejorado significativamente" durante la noche, especialmente en los flancos este y norte, que eran los que más preocupaban y en los que el incendio se ha logrado estabilizar, "aunque hay numerosos puntos calientes y zonas muy complicadas".

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Por lo que respecta a los frentes sur y oeste, todavía hay cuatro sectores activos, ha precisado el responsable de Medio Ambiente en Zamora, que ha reconocido que "las previsiones climáticas son muy malas y no podemos ser optimistas a corto plazo", pese a que "la peligrosidad sí se ha logrado reducir significativamente".

Aun así, el riesgo es alto por "rachas de viento largas" que pueden complicar las cosas y que hacen que "no se prevé que hoy se logre dominar totalmente el fuego", ha concluido en un comunicado de audio. EFE

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aff/crf

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