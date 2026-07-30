La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias: "Nos hemos fundido a negro"

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Ximena Hessling

Madrid, 30 jul (EFE).- La alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Aránzazu Povedano, ha afirmado este jueves que la localidad está intentando recuperar la vida, aunque con pequeños sustos todavía, tras el devastador incendio forestal en la sierra oeste madrileña. "Nos hemos fundido a negro", lamenta.

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En una entrevista con EFE, la regidora ha explicado que por extensión son el sexto pueblo de la Comunidad de Madrid y solo ha quedado un 5 por ciento "sin quemar".

Povedano ha lamentado la destrucción del entorno natural y ha subrayado con pesar el impacto paisajístico del fuego en el término municipal y en las localidades limítrofes: "Todo ha quedado arrasado. Nos hemos fundido a negro".

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Respecto a la población local, la regidora ha relatado los angustiosos momentos vividos durante el avance de las llamas sobre el casco urbano.

A diferencia de otras zonas evacuadas, la alcaldesa ha puntualizado que "la gente de San Martín no se ha ido", al estar completamente "rodeados por el fuego" durante el momento más virulento del incendio.

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Ante el asedio del incendio a las viviendas, las fuerzas de seguridad e intervención desplegaron un escudo de contención.

La edil ha explicado que "hemos tenido al final modo defensivo por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos, guardias civiles y policías locales para que no accediera el fuego a la zona urbana, que era donde estábamos todos los habitantes de San Martín".

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Aunque la orden de confinamiento del municipio -vigente desde el pasado jueves 23- se levantó este martes 28, persisten restricciones en las urbanizaciones Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, Javariega y Veracruz, que continúan evacuadas por el riesgo de reproducciones del fuego.

Continúa prohibido el acceso a estas áreas urbanizadas junto al pantano de San Juan debido a que "todavía es una zona que está muy caliente" y "a nada que se levante un poco de aire se vuelve a producir un conato de incendio".

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Povedano ha reconocido ciertas discrepancias iniciales con el puesto de mando respecto a las restricciones impuestas en algunas urbanizaciones del municipio -La Solanilla, El Mirador de la Solanilla y Las Carnas-, y ha valorado que los responsables técnicos comprobaran sobre el terreno la realidad de la zona para relajar las medidas.

El impacto ambiental resulta incalculable al haberse quemado áreas protegidas de elevado valor ecológico para la Comunidad de Madrid.

La alcaldesa ha lamentado la destrucción de estos parajes: "Nosotros éramos Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Red Natura 2000, y, ahora, ya ni somos zona ZEPA, ni Red Natura. Todo se ha perdido".

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Expertos forestales han estimado que la regeneración de la vegetación requerirá varias décadas de trabajo, pero Povedano ha mostrado su cautela ante la recuperación ambiental concluyendo que van a ser necesarios "muchos años, veinte o treinta años para que nosotros volvamos a poder ver el entorno como estaba".

En relación con el proceso de recuperación, la Comunidad de Madrid ha habilitado un punto de información en el centro de emergencias del municipio para ayudar a todas las personas que hayan sufrido pérdidas.

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A las Administraciones central y autonómica, les ha pedido que vayan "todos a una a la reconstrucción" y que se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder. Ni los alcaldes de la zona ni los vecinos habían vivido nunca un incendio de estas dimensiones. EFE