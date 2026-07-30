Galicia da por controlados todos los incendios forestales en su territorio

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(Actualiza la EX4051 con el último balance de incendios de la Xunta)

Lugo, 30 jul (EFE).- La Consellería de Medio Rural ha dado por controlado este mediodía el incendio de que comenzó el miércoles en el municipio lucense de Ourol, en A Mariña, al igual que ya lo había hecho en las últimas horas con el de Taboada, en la zona sur de Lugo, y Monfero, en A Coruña, que afecta parcialmente al Ayuntamiento de Guitiriz (Lugo).

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Según la información facilitada por Medio Rural, que solo incluye los focos que alcanzan al menos 20 hectáreas o afectan a espacios protegidos, a las 13:36 horas de hoy quedó controlado el fuego registrado en el municipio de Ourol, en la parroquia de Merille, que ha quemado unas 30 hectáreas.

El fuego comenzó este miércoles a las 13:35 horas y para su extinción han sido movilizados 2 técnicos, 8 agentes, 17 brigadas, 16 motobombas, 3 excavadoras, 3 helicópteros y 2 aviones.

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El incendio de Taboada, que comenzó a las 16:44 horas del martes en la parroquia de Ínsua, está controlado desde ayer a las 19:31 horas, después de arrasar una superficie de 40 hectáreas.

Para extinguir ese incendio han sido movilizados cinco técnicos, 16 agentes, 31 brigadas, 23 motobombas, 3 excavadoras, 8 helicópteros y 6 aviones.

En cuanto al incendio de Monfero, que comenzó ayer a las 14:26 horas en la parroquia de Alto de Xestoso, quedó controlado a las 22:22 horas. Según las estimaciones provisionales afecta a una superficie de 30 hectáreas, parte de ella en el municipio vecino de Guitiriz (Lugo).

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Han sido movilizados para su extinción 1 técnico, 15 agentes, 18 brigadas, 12 motobombas, 2 excavadoras, 4 helicópteros y 4 aviones. EFE

JRR/pfm/icn