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Esclavitud del siglo XXI: la trata con fines laborales supera a la explotación sexual

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Adrián Masa de Vega y Santi Sánchez

Madrid, 30 jul (EFE).- 'Contra la esclavitud del siglo XXI', reza uno de los carteles colgados en la oficina de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional, una unidad que ha constatado que el tráfico de seres humanos con fines laborales ha superado a la trata para la explotación sexual en número de víctimas.

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Cada 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas, en un contexto en el que la trata con fines laborales ya ha superado a la sexual, tanto en España como en el resto de Europa, como sostiene, en una entrevista con EFE, el comisario de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) Fernando Guerrero.

Este comisario, que es jefe de la Brigada contra la Trata, destaca que, si bien se ha conseguido "una red institucional modélica de apoyo a las víctimas de trata con fines sexuales", en el caso de las víctimas de explotación laboral existe una mayor desprotección: "Esto es algo que debe cambiar inmediatamente", recalca.

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"No creo que sea correcto que en un país donde hemos alcanzado un nivel tan alto de protección para las víctimas de trata sexual, no tengamos a dónde llevar a quienes caen en la trata laboral", dice Guerrero, que pone en valor el trabajo del grupo especializado en esta materia dentro de la brigada.

Según relata el comisario, los agentes dedicados a luchar contra esta lacra "no paran", ya que "prácticamente no hay semana en la que no se explote una operación".

A diferencia de la trata con fines de explotación sexual, en el que el perfil mayoritario de víctima son mujeres latinoamericanas, en el caso de la laboral abundan los hombres, a menudo procedentes de países como Pakistán o Nepal, según detalla el comisario.

Por las condiciones socioeconómicas de España, las redes de trata con fines de explotación laboral han encontrado dos vías de penetración: en el campo, con labores agrícolas, y en las ciudades, con el trabajo en los hogares.

"El campo es un entorno muy favorable para estas redes", señala Guerrero, que advierte que en ocasiones los empresarios, al no encontrar trabajadores locales, recurren a alguien que les consigue una cuadrilla y de la que muchas veces desconocen que proviene de la trata de seres humanos.

Pero esta actividad no se circunscribe únicamente al sector agrícola: se han realizado operaciones en otros sectores como obradores de pan y empleadas del hogar, donde se ha detectado un aumento significativo de víctimas provenientes de países como Nicaragua que trabajan como internas y cuidando a personas mayores.

"Estas mujeres están trabajando en el interior de un domicilio", indica Guerrero, por lo que la detección y atención de la Policía se hace más complicada, a lo que añade que "quienes las contratan no saben que son víctimas, y no las emplearían si lo supieran": "Hay que tener mucho cuidado", recomienda.

Tal y como sucede en la trata con fines de explotación sexual, las víctimas contraen con las mafias una deuda artificial y sufren continuas amenazas, por lo que incide en que "no hay que minimizar la importancia de esa falta de información" que ocurre a veces sobre las personas que se contratan.

Además, el comisario ejemplifica que ha habido casos de mujeres jóvenes que, al no poder pagar la deuda con la organización, se veían obligadas a ejercer la prostitución y, por lo tanto, se convertían en víctimas de ambos tipos de trata.

Para hacer frente a la trata, la Policía dispone de un teléfono atendido las 24 horas por agentes, el 900105090, así como el correo electrónico trata@policia.es, que busca facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia de este tipo de delitos

Para subrayar la importancia del teléfono, Guerrero pone como ejemplo una operación desplegada el día de Navidad y que combatía la 'venta' de una menor entre familias.

Aunque la joven había sido entregada para casarse y tener descendencia, la familia receptora la obligó a trabajar en el campo "de sol a sol", lo que provocó que su familia de origen lo denunciara ante las autoridades de Rumanía.

Tras una confusión inicial, la rápida coordinación con la agregada de seguridad de Rumanía permitió localizar a la víctima esa misma tarde, cuando fue liberada.

"Si no tienes capacidad de respuesta, no puedes decir, 'bueno, es Navidad'. Si a esa persona le pasa algo, ¿qué nos queda? El aviso grabado y nuestra incapacidad para dar una solución", reflexiona.

Aunque pone en valor esta herramienta, el comisario también avisa sobre la presión que supone gestionar la línea telefónica, operativa las 24 horas de los 365 días del año. "Es una espada de Damocles", confiesa el jefe de la brigada, que reconoce que revisar las llamadas de alerta es su primera prioridad cada mañana. EFE

(Foto)

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