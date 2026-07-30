En libertad y con medidas cautelares los dos detenidos por el incendio de Almorox (Toledo)

Guardar

Toledo, 30 jul (EFE).- Los dos detenidos como presuntos responsables del inicio del incendio forestal originado en Almorox (Toledo) el 22 de julio han quedado en libertad provisional tras pasar a disposición de la autoridad judicial, que les ha impuesto medidas cautelares, como la prohibición de salir del país.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que los dos investigados han comparecido ante el juez titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrijos (Toledo), que ha decretado que ambos detenidos están imputados de manera provisional como presuntos autores de un delito contra el medioambiente. EFE

PUBLICIDAD