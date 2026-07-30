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El mundo de la cultura y las instituciones lamentan el fallecimiento de Manolo Solo

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Madrid, 30 jul (EFE).- Actores como Juan Diego Botto, Hugo Silva o Blanca Portillo y directores como Mariano Barroso, además del Ministerio de Cultura, la Academia de Cine, la Unión de Actores o el Ayuntamiento de Algeciras, su ciudad natal, han lamentado este jueves a través de las redes sociales el fallecimiento esta madrugada en Madrid del actor Manolo Solo.

La actriz Blanca Portillo ha utilizado las redes sociales para mostrar su tristeza. "Querido… ADMIRADÍSIMO Manolo… Me cuesta respirar al recibir esta tristísima noticia (...) Te voy a buscar mucho entre tu ausencia. Todo mi amor para ti y para tu familia y amigos y seguidores y devotos" y ha finalizado con un sentido "siempre en mi corazón".

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Natalia de Molina, Hugo Silva, Bibiana Fernández, Elena Furiase o Pedro Casablanc, que ha escrito 'Amigo!. Compañero' junto a un corazón, o Víctor Clavijo con un 'qué dolor', han reaccionado al fallecimiento del actor de 'Anatomía de un Instante'.

Para director Mariano Barroso era un compañero querido y admirado y le ha definido como un "excelente y arriesgado actor", al que ha comparado con Philip Seymour Hoffman, y ha reconocido el impacto que causó el él su interpretación en 'Tarde para la ira', película por la que consiguió el Goya a mejor actor de reparto.

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La directora Chus Gutiérrez ha reflejado su "tristeza" y Arturo Valls ha destacado que era una "gran persona", en la misma línea que Fátima Baeza.

"Es difícil asumir que un compañero como Manolo nos haya dejado para siempre. Le echaremos de menos las personas y el cine", ha escrito Paco Léon.

Instituciones

El Ministerio de Cultura ha lamentado la muerte de Solo al que ha calificado como una "gran figura de nuestro cine", además ha remarcado que el intérprete deja "una gran huella" en nuestra cultura y ha remarcado su trayectoria en la que ha dado vida a personajes que "siempre recordaremos".

Por otro lado, el Ayuntamiento de Algeciras, su ciudad natal, ha destacado que "hoy Algeciras despide a uno de sus hijos más ilustres, un actor excepcional que supo ganarse el respeto y la admiración del mundo de la cultura gracias a su inmenso talento, su capacidad interpretativa y una trayectoria construida con trabajo, humildad y dedicación".

El primer edil ha puesto en valor que, a lo largo de toda su carrera, Solo "llevó siempre con orgullo el nombre de Algeciras, contribuyendo con cada uno de sus trabajos a proyectar la imagen de su ciudad natal dentro y fuera de nuestras fronteras".

Para Aisge (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) el actor siempre demostró "lucidez y compromiso". EFE

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