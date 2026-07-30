El incendio de Vall d'Uixó encara su sexto día con un fuego activo pero ya perimetrado

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València, 30 jul (EFE).- El incendio declarado el pasado sábado en el término municipal de la Vall d'Uixó (Castellón) comienza su sexta jornada después de que ayer los avances logrados por los medios aéreos y terrestres permitieran darlo por perimetrado, aunque sigue sin control y con 14 municipios evacuados.

Está previsto que los medios aéreos se reincorporen durante esta mañana a las labores de extinción y a las 9 horas comenzará una nueva reunión del CECOPI en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), a cuyo término se informará de los últimos datos actualizados y de cómo han transcurrido los trabajos durante la madrugada.

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Hasta el momento, el incendio ha quemado 9.300 hectáreas y presenta un perímetro de 84 kilómetros, mientras siguen evacuados catorce municipios, tres urbanizaciones de Betxí y una pedanía de Onda.

El director operativo del incendio forestal, Antonio Rodrigo, aseguró anoche que todavía será necesario esperar unas 48 horas para evaluar la evolución del fuego, y advirtió de que la noche sería "crítica" para comprobar la eficacia de los trabajos de extinción antes de poder plantear su estabilización.

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Durante este miércoles los esfuerzos se concentraron en la cabeza del fuego en la zona de Artana, donde se han registrado algunas reproducciones de llama, además de en otros puntos como Onda.

La jornada de este miércoles ha sido la más favorable desde el inicio del incendio, aunque por ahora se evita darlo por controlado.

"Está bastante mejor que días atrás", dijo anoche Antonio Rodrigo antes de añadir que las próximas horas serán determinantes porque las condiciones meteorológicas previstas permitirán intensificar las labores de extinción. EFE

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