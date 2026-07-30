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El gasto en alimentación subió el 3,4 % en un 2025 con un volumen de consumo contenido

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Madrid, 30 jul (EFE).- El consumo de alimentos y bebidas en España se mantuvo prácticamente estable en 2025 en volumen (+ 0,4 % anual, 30.798 millones de kilos), mientras el gasto ascendió un 3,4 % (123.694 millones), en un año en el que los precios subieron un 2,9 %.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado este jueves el Informe de consumo alimentario 2025 en el que se detalla también que el consumo per cápita fue de 628 kilos o litros y un gasto de 2.873 euros (+2,7 %).

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El 71 % del gasto (87.831 millones) y el 87,8 % del volumen (27.047 millones de kilos) se destina a llenar la cesta de la compra para alimentación dentro del hogar, según este dossier.

Las familias compraron un 0,8 % más en volumen, pero gastaron un 4,8 % más.

Fuera del hogar, se han consumido 3.750 millones de kilos/litros y se han gastado 35.863 millones de euros. En volumen, las bebidas representan más de la mitad del consumo fuera de casa, pero en valor los alimentos suponen el 69 % del gasto.

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El volumen de alimentos y bebidas consumidas en la restauración retrocedió un 2,5 %, mientras el gasto se mantuvo invariable (+0,03 %).

Estas son algunas claves del consumo alimentario en 2025:

1. Los huevos resisten la inflación

Los hogares compraron un 3 % más de huevos en 2025 a pesar del "fuerte" aumento de su precio en un 19,4 % anual y es que, según el informe, platos como la tortilla de patata u otros a base de huevo siguen ocupando un lugar "central" en el consumo doméstico.

2. Aceite de oliva: más barato y más consumo

El aceite de oliva, esencial en la gastronomía nacional, experimentó un fuerte aumento de su demanda (un 20,4 % más de compras en volumen) animadas por su abaratamiento, cerca de un -40 % anual.

3. 19,4 euros por acto de compra

El tique medio de compra se mantiene estable en 2025, con 19,4 euros por acto de compra, aunque los consumidores van más veces a comprar (más de cuatro veces por semana) y se carga menos volumen (6,1 kilos/compra).

4. Apuesta por los frescos

El consumo de alimentos frescos en 2025 creció un 1,2 % en volumen mientras el gasto subió un 6,7 % en los hogares y su cuota representa ya el 38,1 % en volumen y del 40,9 % en valor de todo lo comprado por las familias.

5. Preparaciones saludables

El uso de la plancha, sartén, comidas en frío o hervidas al vapor son los modos de preparación preferidos por los hogares y todas ellas se consideran técnicas saludables.

La freidora de aire se confirma como tecnología emergente y ya representa el 4,8 % de las ocasiones de consumo.

6. Los bocatas marcan terreno

El informe detalla que el 40 % de los españoles come bocadillos con una frecuencia de dos veces por semana, siendo los de jamón los más reclamados.

Además, el 10 % de las comidas principales son bocadillos y la preferencia sigue siendo el tipo sándwich.

7. Gazpacho y salmorejo, de bote

La paella, los gazpachos, los salmorejos y la tortilla de patatas eran, por tradición, elaboradas de forma casera en el hogar y sigue siendo así, en su mayoría, excepto en el caso de gazpachos y salmorejo.

El 76 % de las veces que se consumen esas dos sopas frías en casa son ya de elaboración industrial; en cambio, el 85,2 % de las veces que se come paella es casera y el 70,6 % de las ocasiones en que se sirve tortilla de patatas se ha hecho en casa.

8. Gastronomía nacional vs internacional

El 42,5 % de los platos consumidos son típicos españoles, destacando la demanda de ensaladas, lentejas y tortillas, mientras que los platos internacionales más reclamados son los mexicanos, orientales y árabes además de elaboraciones concretas como las pizzas y los "paninis" italianos.

9. Menos tiempo para cocinar

El 95,6 % de los españoles come o cena en casa y el tiempo dedicado a preparar estas comidas se ha reducido: actualmente se emplean unos 25 minutos de media, un 5 % menos que en 2021.

Esta tendencia se traduce en menús más sencillos y una mayor presencia de platos únicos.

10. Desayuno, ¿dulce o salado?

El dossier revela que el desayuno con dulces es el preferido entre semana al ser una opción más rápida, mientras el desayuno salado se reserva más para los fines de semana al hacerse más tardío y con más tiempo para su elaboración. EFE

(Infografía)

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