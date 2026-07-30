El calor extremo dispara las emisiones de CO₂ al acelerar la "respiración" del ecosistema

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Barcelona, 30 jul (EFE).- El calor extremo y la humedad aumentan las emisiones de CO₂ a la atmósfera al acelerar la "respiración" de los ecosistemas terrestres, según un estudio del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El trabajo, publicado en la revista Nature Communications, demuestra que este fenómeno provoca que la naturaleza libere más carbono del que logra absorber mediante la fotosíntesis, amenazando con convertir a los ecosistemas en emisores netos de gases de efecto invernadero en lugar de sumideros.

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Los investigadores analizaron los datos de 2024, el año más cálido registrado con una anomalía térmica de 1,55 ºC, en el que se detectó el mayor pico de CO₂ desde 1958 debido a la reactivación masiva de las plantas y los microorganismos del suelo impulsada por un episodio prolongado de El Niño.

El coautor del estudio e investigador del CSIC en el CREAF, Josep Peñuelas, ha alertado de que esta dinámica genera un "círculo vicioso" en el que eventos extremos combinados, como primaveras muy lluviosas seguidas de veranos tórridos, disparan la respiración ecosistémica e intensifican aún más el calentamiento global.

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Pese a que fue un fenómeno global, el efecto fue especialmente intenso en los matorrales y pastizales, responsables del 49 % de la anomalía de emisiones, seguidos por las masas forestales, con un 33 %, y las tierras agrícolas, con un 18 %.

Ante la vulnerabilidad de regiones concretas como la cuenca mediterránea por las recurrentes olas de calor, los autores urgen a aplicar medidas de gestión forestal adaptativa, impulsar la agricultura regenerativa y recortar de forma drástica las emisiones de combustibles fósiles.

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"Si los ecosistemas naturales están perdiendo su capacidad para absorber el CO₂ que emitimos, es aún más imprescindible reducir las emisiones que generamos nosotros", ha señalado Peñuelas. EFE

dic/fl/acm