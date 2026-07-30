El BBVA gana 6.051 millones hasta junio, un 11% más, y lanza recompra de 2.000 millones

Guardar

Madrid, 30 jul (EFE).- El BBVA obtuvo un beneficio de 6.051 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 11,1 % más que en el mismo periodo del año anterior, y ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones de euros.

Según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el crecimiento del beneficio se ha visto impulsado por el buen comportamiento de los ingresos recurrentes y favorecido por el incremento de la actividad crediticia, con un incremento de los créditos a empresas del 13 % y del 7 % a particulares.

PUBLICIDAD

El margen de intereses alcanzó los 15.164 millones en el primer semestre, un 18,8 % más que en el mismo periodo del año anterior, y los ingresos totales del grupo, representados por el margen bruto, ascendieron a 21.159 millones, un 16,9 % más.

En cuanto al nuevo programa extraordinario de recompra de acciones anunciado por el banco, por valor de 2.000 millones de euros, el primer tramo, de 1.000 millones, comenzará el próximo 5 de agosto. EFE

PUBLICIDAD