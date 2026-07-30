El Ayuntamiento de Sevilla corregirá las faltas de ortografía en la placa de Luis Cernuda

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Sevilla, 30 jul (EE).- El Ayuntamiento de Sevilla corregirá "en los próximos días" las faltas de ortografía cometidas en la placa homenaje a Luis Cernuda, tras la denuncia hecha pública este miércoles por la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre.

Esta entidad ha pedido que se corrijan dos faltas detectadas en la placa colocada el pasado martes en el paseo de los Poetas de la Generación del 27, en el centro de la ciudad.

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El presidente de la asociación Amigos de Vicente Aleixandre, Alejandro Sanz, ha dicho a EFE que es necesario "cuanto antes" corregir las dos faltas, consistentes en haber colocado una tilde en la "i" y haber insertado un espacio tras el guion que indica su año de fallecimiento.

El Ayuntamiento ha señalado que está previsto solucionar el problema "en los próximos días", sin precisar si se colocará una placa nueva o bien se corregirán las faltas detectadas en la misma que se colocó.

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En sus redes sociales, la asociación ha lamentado que es algo que ya pasó "con Aleixandre en el poema 'Ciudad del Paraíso' de la travesía del Pintor Nogales de Málaga", y con los versos del bulevar de la avenida de la Reina Victoria de Madrid, "y ahora le toca a Cernuda con su placa en el Paseo de los Poetas del 27 de Sevilla".

Además de la colocación de la tilde, la Real Academia de la Lengua indica que la expresión de intervalos de años con guion se utiliza para indicar el arco de vida de una persona, definido por el año de su nacimiento y de su muerte, pero nunca con espacios antes o después del guion.

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El proyecto del Ayuntamiento de Sevilla es transformar una de las calles del centro histórico, donde estuvo ubicado el Ateneo de Sevilla, en "un espacio de memoria viva", con placas de bronce en las que figurará el nombre de cada uno de los miembros de la Generación del 27. EFE

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