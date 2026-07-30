Detenido un joven de 22 años por provocar un foco del incendio de Castropodame (León)

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Valladolid, 30 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años como presunto autor de un delito de incendio forestal ocurrido en la madrugada del 22 al 23 de julio en el paraje de Las Salinas, en Matachana, dentro del término municipal leonés de Castropodame, en un fuego que en otro de sus focos quemó casi mil hectáreas de terreno.

Según ha informado este jueves el instituto armado en un comunicado, el detenido habría aprovechado que en las proximidades se estaba produciendo otro incendio forestal, que afectaba a varias localidades y de causa accidental según las investigaciones de la Junta de Castilla y León, para prender fuego en una zona de monte cercana a una masa forestal.

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La rápida intervención de los medios de extinción, que se encontraban trabajando en otro incendio próximo, evitó que las llamas alcanzaran montes de utilidad pública y viviendas cercanas, ha destacado la Guardia Civil.

El fuego supuestamente provocado por este joven afectó finalmente a media hectárea de pasto y rastrojos, además de a varios ejemplares de encina.

La investigación fue desarrollada por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Bembibre (León), que lograron identificar y localizar al supuesto autor con la colaboración ciudadana.

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El detenido y las diligencias instruidas serán puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada en funciones de guardia. EFE