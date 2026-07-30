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Castilla y León valora la cooperación entre administraciones y resta importancia al mando

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Valladolid, 30 jul (EFE).- El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha valorado este jueves la cooperación y colaboración que está habiendo en las últimas semanas entre las distintas administraciones implicadas en la campaña contra incendios, en concreto con el Gobierno central, que asumió el mando para abordar los incendios de Ávila y Madrid.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que la Junta ha aprobado un primer paquete de ayudas para los afectados por los incendios, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Isabel Blanco, ha negado que Castilla y León solicitase, como sí hizo la Comunidad de Madrid, que la emergencia pasara a estar gestionada por el Gobierno central.

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"No, Castilla y León no lo solicitó", ha zanjado Blanco, quien ha asegurado que el Gobierno lo aplicó "de oficio" al solicitarlo Madrid y afectar al incendio iniciado en Ávila y que afectó a territorio madrileño y toledano.

El portavoz de la Junta ha añadido, sin embargo, que el Gobierno de Castilla y León sí apoyó el trabajo y la colaboración derivada de la decisión del Ejecutivo central, "colaborando de forma muy intensa".

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Carriedo ha incidido en que, tenga el mando el Gobierno central o el autonómico, lo importante es que la colaboración y la cooperación funcionen, con la solicitud de medios disponibles para actuar en cada emergencia.

Ha subrayado que se trata de una "decisión técnica", que responde al riesgo para zonas, localidades o personas, pero ha insistido en que lo relevante es la "plena colaboración con el Gobierno".

Preguntado por lo que queda de verano y de campaña de incendios, Carriedo ha reconocido que son "muy conscientes" de que, con el avance de las semanas sin lluvia, la sequedad va en aumento y las sucesivas olas de calor aumentan el riesgo de fuegos "de una forma considerable": "El riesgo no desaparece, al contrario", ha zanjado.

Ante las dos semanas que programa la Junta sin reuniones del Consejo de Gobierno, en el periodo habitual de descanso del gabinete, Carriedo ha asegurado que el presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, estará "muy atento" a las circunstancias que puedan producirse y que impliquen la necesidad de actuación.EFE

(foto)

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