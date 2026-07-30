Borràs cree que la aprobación de su indulto parcial no ha sido "plato de gusto" para Sánchez

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La expresidenta del Parlament de Catalunya y de Junts, Laura Borràs, ha afirmado este jueves que el indulto parcial a su condena por prevaricación y falsedad documental aprobado por el Gobierno no ha sido "plato de gusto" para el presidente Pedro Sánchez, porque dice que no le invistió durante su época de diputada en el Congreso.

"No tiene nada que ver con ninguna negociación política. Yo nunca he pedido ningún indulto", ha dicho en una entrevista en '3CatInfo' recogida por Europa Press al preguntársele si cree que el indulto es un paso para acercar posturas entre PSOE y Junts.

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El indulto parcial le conmuta la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años, pero se le mantiene la multa y la inhabilitación de 13 años para el ejercicio de empleos o cargos públicos electivos.

Ha dicho que el indulto parcial se le concede porque el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) determinó que su condena era "desproporcionada" y ha calificado de insólito que un tribunal pida un indulto.

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Borràs asegura que no confunde el indulto parcial con una reparación, y no quiere ni puede "considerar que sea una victoria política un alivio personal".

Sobre si había pensado que ir a la cárcel era una seria posibilidad, ha contestado que ha sido una opción "muy real" y ha añadido que antes del juicio ya sabía que la iban a condenar.

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'LAWFARE'

Ha explicado que su proceso por los tribunales españoles acabó cuando el Tribunal Constitucional no aceptó su último recurso, por lo que "comienza el camino" de la justicia europea para pedir un indulto total.

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Ha dicho que la reparación llegaría cuando su causa se desmontara o llegara un indulto total para resarcir la pena de 13 años de inhabilitación: "El 'lawfare' es justamente eso, la victoria del Código Penal por encima de las urnas".

"Nos han querido apartar políticamente porque no han querido aceptar, debatir democráticamente sobre las ideas, y han judicializado a personas para intentar evitar todo un movimiento político", afirma.

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Borràs insta a "sacar el foco de toda la energía que los tribunales han sustraído a la política" y considera que la mejor respuesta al 'lawfare' es trabajar para el futuro político de Catalunya.