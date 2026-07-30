Benalmádena expresa su dolor por la muerte de dos menores en una "brutal tragedia"

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Málaga, 30 jul (EFE).- El alcalde de Benalmádena (Málaga), Juan Antonio Lara, ha expresado este jueves el "terrible dolor" que invade la ciudad por la muerte de dos menores de 10 y 15 años en una "brutal tragedia", en un incendio de una vivienda en el núcleo de Arroyo de la Miel.

"Dos menores han perdido la vida en una brutal tragedia que nos deja el corazón completamente roto", ha afirmado Lara en un mensaje que ha difundido a través de las redes sociales.

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El regidor ha trasladado el pésame a sus familiares, amigos y vecinos y compañeros" de los fallecidos en el incendio, ocurrido en un edificio de la calle Ónix.

"Nadie nos prepara para afrontar una pérdida así", ha manifestado Lara, que también ha tenido palabras de consuelo y agradecimiento para los bomberos y policías que han participado en el rescate, algunos de ellos heridos: "Soy consciente del dolor y la impotencia que sentís y la comparto plenamente con vosotros".

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Además, siguen pendientes de la evolución de una tercera víctima, una mujer que permanece ingresada con pronóstico reservado. Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, es la madre de los dos menores fallecidos.

Sobre las 5:40 horas de este jueves, varios testigos avisaron al teléfono 112 de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas, por lo que el centro coordinador movilizó a los efectivos sanitarios del 061, los Bomberos de Benalmádena, Mijas y Fuengirola, la Policía Nacional y la Policía Local.

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Según el Ayuntamiento, los hechos han ocurrido en el interior de un edificio de la calle Ónix, donde cuatro viviendas se vieron afectadas por las llamas y fue necesario el desalojo de dos plantas del inmueble.

A su llegada, los equipos de rescate se encontraron las llamas del fuego muy avanzadas e intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente confirmaron el fallecimiento de los dos menores.

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Uno de los bomberos que ha participado en el dispositivo ha resultado herido y varios agentes de Policía y bomberos han necesitado atención sanitaria por inhalación de humo. EFE