Aemet aclara que una supuesta tabla antigua de temperaturas que circula en redes es falsa

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Madrid, 30 jul (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha comprobado que los datos que circulan en redes sociales sobre una supuesta tabla antigua de temperaturas con valores muy elevados "son falsos".

La Aemet apunta en su cuenta de X que, en cualquier caso, aunque los datos fuesen reales, no negarían el cambio climático.

"Tras revisar los datos, todo, salvo los de una estación meteorológica, son falsos", explica la agencia.

Según la Aemet, algunos observatorios que se mencionan "ni siquiera existían en esa época".

En cualquier caso, "si fueran verdaderos no negarían el cambio climático: antes también había olas de calor, pero ahora son más frecuentes e intensas", recalca la agencia.

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La presunta tabla antigua, publicada supuestamente por el Servicio Meteorológico Nacional del Ministerio del Aire, recoge temperaturas máximas absolutas anuales registradas en los 25 principales observatorios de España en los años 1945, 1950 y 1951.

Según la tabla, en 1949, el observatorio de Sevilla registró 46,6 ºC, la temperatura máxima ese año.

La Aemet recuerda que en los informes sobre el estado del clima se puede encontrar información sobre las tendencias de temperatura y precipitaciones en territorio español. EFE

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