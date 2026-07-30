Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Adeyemi: "No temo a ningún jugador; Si doy lo mejor de mí, tendré opciones de jugar"

Guardar

Barcelona, 30 jul (EFE).- El delantero Karem Adeyemi, nuevo fichaje del Barcelona, ha dicho no estar preocupado por tener que competir con Lamine Yamal en la posición de extremo derecho, ya que confía plenamente en sus capacidades para hacerse un hueco en el once del equipo azulgrana.

"No temo a ningún jugador. Sé que, si doy lo mejor de mí, tendré opciones de jugar", ha asegurado Adeyemi en un entrevista a 'Mundo Deportivo', publicada este jueves, desde la concentración de St. George's Park, la Ciudad Deportiva que la Federación Inglesa de Fútbol tiene a 50 kilómetros de Birmingham.

PUBLICIDAD

El internacional alemán destaca por su velocidad con el balón en los pies, pero ha reivindicado otros aspectos de su juego: "Tengo velocidad, desde luego, pero también uno contra uno, puedo jugar por fuera, como delantero centro... Creo que soy versátil y pienso que eso es lo que me hace algo diferente".

La incorporación de Adeyemi, por el que el Barça ha pagado 22 millones de euros más otros 7 en variables al Borussia Dortmund, es una petición expresa del técnico, Hansi Flick, quien lo hizo debutar con 19 años en la selección germana.

PUBLICIDAD

"Flick me llamó y me preguntó si quería ir. Le dije que por supuesto, porque es el club más grande del mundo y estas oportunidades solo se presentan una vez. No tuvo que convencerme. Espero que vea cosas en mí que puedo aportar al equipo en el campo. Me conoce muy bien de la selección, confío en él desde hace tiempo y somos muy cercanos", ha explicado.

El atacante muniqués espera que, a las órdenes de Flick, su rendimiento con el Barcelona le lleve de nuevo al combinado que dirigirá Jürgen Klopp.

"Al final tengo que demostrarlo en el campo. Sólo yo puedo decidir si vuelvo a la selección o no, pero estoy convencido de que, si juego bien, estaré", ha afirmado.

En estos primeros días de pretemporada, a Adeyemi le ha sorprendido que su nuevos compañeros -la mayoría de ellos aún con ficha del Barça Atlètic o del Juvenil a la espera de que se reincorpore el grueso de internacionales- "son muy buenos con el balón".

Y ha dicho tener "la sensación" de que al equipo le esperan "grandes cosas" esta temporada: "Queremos conseguirlo todo y podemos lograrlo; es para lo que entrenamos y lo damos todo cada día".

Eso sí, como sucede con muchos de sus compañeros, su objetivo prioritario es ganar la Liga de Campeones, después de perder con el Dortmund la final de 2024 ante el Real Madrid (2-0).

"Por supuesto que mi sueño es ganar la 'Champions'. Lo tuve casi, pero desafortunadamente perdimos, y para eso trabajo cada día", ha concluido. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aplazado “por salud mental” el juicio del expríncipe Andrés por presunta agresión: la agonía del duque continúa

El hijo de Isabel II esperaba cerrar un capítulo este 29 de julio, pero su declaración ante el Tribunal de Magistrados de Westminster ha sido pospuesta hasta diciembre por la situación psicológica del acusado

Aplazado “por salud mental” el juicio del expríncipe Andrés por presunta agresión: la agonía del duque continúa

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

La suma incluye también a Repsol, Endesa, Naturgy, Redeia y Enagás, aunque sus resultados responden a negocios muy distintos

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

Última hora de los incendios en España, en directo | Cerca de 1.000 personas continúan desalojadas por el incendio en Madrid y 14 municipios han sido evacuados en Zamora

Los fuegos activos en la Comunidad de Madrid, Ávila, Zamora, León y Castellón mantienen desplegado un amplio dispositivo de extinción durante la ola de calor

Última hora de los incendios en España, en directo | Cerca de 1.000 personas continúan desalojadas por el incendio en Madrid y 14 municipios han sido evacuados en Zamora

Mohamed VI presume de “estabilidad” y “crecimiento” de Marruecos en su 27.º aniversario en el trono marcado por el Sáhara Occidental y la tensión social

El país norteafricano ha experimentado un ascenso en su escala de poder internacional. En gran parte, este crecimiento lo ha hecho de la mano de Estados Unidos

Mohamed VI presume de “estabilidad” y “crecimiento” de Marruecos en su 27.º aniversario en el trono marcado por el Sáhara Occidental y la tensión social
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mohamed VI presume de “estabilidad” y “crecimiento” de Marruecos en su 27.º aniversario en el trono marcado por el Sáhara Occidental y la tensión social

Mohamed VI presume de “estabilidad” y “crecimiento” de Marruecos en su 27.º aniversario en el trono marcado por el Sáhara Occidental y la tensión social

Así son las residencias oficiales de presidentes autonómicos: una mansión millonaria, palacetes históricos y chalets con piscina que permanecen sin ocupar

España rechaza el asilo a una mujer dominicana que fue despedida de su trabajo por su orientación sexual: el juez recuerda que la homosexualidad es legal en su país

Lanzan al mar 600.000 euros desde una lancha al ver que se acerca la Guardia Costera y desatan el caos entre los bañistas

La Policía Nacional advierte: estas son las tres estafas que pueden arruinar tu verano

ECONOMÍA

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

El IPC rompe tres meses de estabilidad y escala al 3,5% en julio por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad

La economía española aguanta la presión de la guerra y el PIB acelera al 0,7% en el segundo trimestre

Pablo Borraz, arquitecto: “Que se tarde un año en construir una casa es mentira”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 30 de julio

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca