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Se decreta el fin de la evacuación en 14 localidades y urbanizaciones de Ávila y Madrid

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Navalcarnero (Madrid), 29 jul (EFE).- El Ministerio del Interior ha establecido este miércoles el fin de la evacuación, con carácter inmediato, de doce localidades de Ávila y Madrid y dos urbanizaciones, una en Comunidad de Madrid y otra de la provincia abulense.

En el caso de la Comunidad de Madrid, Interior ha establecido que pueden volver a sus casas los vecinos de la urbanización del Encinar del Alberche, en Villa del Prado, y en La pedanía de Peralejo, en El Escorial.

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En el caso de Ávila, se establece el fin de la evacuación, con carácter inmediato, de todas las localidades que permanecían en esa situación. Se trata de La Adrada, Gavilanes, Casavieja, Casillas, El Hoyo de Pinares, Piedralaves, Mijares, Navahondilla, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, Villanueva de Ávila y la urbanización La Atalaya, en El Tiemblo. EFE

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