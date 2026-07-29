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La gorra de Quiñones, en la urna que guardará su legado en la Caja de las Letras

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Cádiz, 29 jul (EFE).- Su gorra marinera, su colgante de hueso de corvina, su agenda y su manuscrito de 'La canción del pirata', en hojas reutilizadas, son algunos de los objetos del legado del escritor gaditano Fernando Quiñones que se guardarán en la Caja de las Letras de la sede del Instituto Cervantes como un tesoro cultural.

Al legado de Fernando Quiñones (1930-1998) le ha correspondido la caja número mil de las que se guardan, bajo llaves simbólicas, en la antigua cámara acorazada del banco que hoy es la sede central del Instituto Cervantes en Madrid.

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Reconvirtiendo esa caja de caudales del edificio que perteneció al Banco Iberoamericano en la Caja de las Letras "se decidió afirmar dos cosas: que la verdadera riqueza de una comunidad es su cultura y que la mejor apuesta por el futuro es saber heredar los mejores legados del pasado", ha afirmado este miércoles el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

La entrega del legado se ha celebrado en la Casa de Iberoamérica de Cádiz, aprovechando la jornada de clausura de la reunión anual del Instituto Cervantes que se ha celebrado esta semana en Jerez de la Frontera.

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"Para el Instituto Cervantes es una alegría aprovechar para hacer un homenaje a uno de los grandes de la literatura contemporánea", ha comentado García Montero.

Significativos y simbólicos objetos del universo Quiñones se guardarán en la caja número mil que se custodiará en la Caja de las Letras, junto a las que conservan los legados que desde 2007 han ido depositando desde escritores —entre ellos todos los premios Cervantes desde ese año— a destacados nombres del cine, el arte, la música, la danza, el teatro o la ciencia.

José María Román, alcalde de Chiclana de la Frontera y presidente de la Fundación Fernando Quiñones, ha entregado para esa caja una carta del poeta Rafael Alberti, un escrito de Borges elogiando al gaditano, un manuscrito de 'La canción del pirata' y su agenda personal.

La hija del escritor, Mariela Quiñones, ha querido que en la caja se incluya su gorra marinera y su colgante de huesos de corvina, que "llevaba siempre", y ha entregado también unos ejemplares de 'Fotos de carné' para la biblioteca del Instituto Cervantes.

Esa institución guardará esta caja como "un legado de arena limpia en un mar navegable desde Andalucía a todas las partes del mundo", ha apuntado Luis García Montero. EFE

(foto) (vídeo)

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