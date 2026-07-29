La Generalitat de Cataluña examinó la mina de Súria el 21 de julio sin hallar deficiencias

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Barcelona, 29 jul (EFE).- La dirección general de Industria de la Generalitat de Cataluña inspeccionó por última vez el pasado 21 de julio, sin detectar deficiencias, la mina de Cabanasses de Súria (Barcelona), en la que este miércoles ha fallecido un trabajador de 26 años en un accidente laboral.

Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas desde Súria el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que ha afirmado que se han ido realizando inspecciones periódicas desde que en marzo de 2023 murieran tres geólogos de 28, 29 y 31 años de edad debido a un desprendimiento en una galería de la mina de potasa explotada por esta misma empresa.

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Dalmau ha trasladado en su nombre y en del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se encuentra de viaje institucional en Vietnam y Singapur, el "pésame" a la familia por un hecho que, ha subrayado, es "irreparable".

Ha agradecido la labor desempeñada por los cuerpos de emergencia y ha reclamado a las empresas "extremar todas las precauciones" para garantizar la seguridad de los trabajadores, al tiempo que ha asegurado que el Govern actuará con "tolerancia cero" en caso de que no se haga de esta forma.

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Dalmau ha dicho que hay abierta una investigación para determinar las causas del accidente y "tomar las medidas que haya que tomar", y que sus conclusiones se elevarán a la mencionada dirección general de Industria y al juzgado de guardia. EFE