La Feria del Libro de Madrid inicia la búsqueda de una nueva dirección

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Madrid, 29 jul (EFE).- La Asociación de Librerías de Madrid ha comunicado este miércoles que inicia desde hoy el proceso de selección para la nueva dirección de la Feria del Libro de Madrid, tras el cese de la anterior directora del evento, Eva Orúe, a principios de julio.

La entidad que ostenta la titularidad jurídica y organizativa de la Feria del Libro de Madrid ha informado en un comunicado de que la incorporación está prevista para finales del mes de septiembre.

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El perfil profesional requerido para el puesto contempla una dedicación exclusiva y tendrá como principal responsabilidad mantener el prestigio de la Feria, así como diseñar y ejecutar un nuevo proyecto estratégico para esta.

Según la Asociación de Librerías, se busca una persona con experiencia en gestión cultural, conocimiento acreditado del sector librero y una comprensión profunda del ecosistema literario.

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Entre otros requisitos, también se encuentran la capacidad de negociación, adaptación a calendarios exigentes y competencias de liderazgo.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto desde hoy hasta el viernes 14 de agosto y contará con una primera fase, en la que las candidaturas serán evaluadas por un comité de selección formado por profesionales del sector (librerías, editoriales, etc.).

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Tras esta primera evaluación, tendrá lugar la fase de entrevistas, con la que se dará por concluido el proceso de selección.

La nueva dirección tendrá como objetivo consolidar la Feria del Libro de Madrid como uno de los principales eventos culturales de la ciudad, así como impulsar su evolución mediante la incorporación de mejoras en los servicios dirigidos tanto al público visitante como a los expositores participantes.

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Este proceso se produce tras la destitución, Orúe, que ocupaba el cargo desde 2022, que explicó que ese mismo 6 de julio se le comunicó el "despido inmediato" y que no compartía ninguna de las razones alegadas, pero que tenían potestad para rescindir el contrato.

Orúe no precisó entonces los argumentos aducidos por la asociación "por razones de confidencialidad".

El presidente de la Asociación de Librerías, Luis Tigeras, descartó ese mismo día que el cese tuviese relación con la pérdida de facturación en la última feria, que cerró con unas cifras muy inferiores a las de hace un año.

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Más tarde, la asociación pidió "prudencia y respeto" tras su decisión y Tigeras explicó que "solo diez o quince editoriales" se han manifestado en contra del relevo de Orúe, frente a las más de 400 que acuden a la feria.

El mismo día de la destitución, el secretario de la Feria y director de la Asociación de Librerías, Pablo Bonet, asumió la dirección en funciones. EFE

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