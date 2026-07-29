La EFC cuestiona no haber sido consultada sobre los planes comerciales de la FIFA

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Madrid, 29 jul (EFE).- Los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), presididos por el catarí Nasser Al-Khelaifi, cuestionaron no haber sido consultados previamente sobre la idea de la FIFA de una nueva forma de comercialización de sus competiciones y expresaron su "seria preocupación" por las filtraciones a medios y el posterior anuncio del organismo.

"Como institución que representa a más de 850 clubes de fútbol —cuyos clubes miembros, sus jugadores y sus comunidades son participantes fundamentales en el fútbol de todo el mundo, en particular en las competiciones de la FIFA, incluidas todas las competiciones internacionales de clubes—, lo totalmente adecuado habría sido que la EFC fuera consultada exhaustivamente sobre una propuesta de tal magnitud", aseguró en un comunicado.

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El colectivo que preside el presidente del PSG, que es miembro del Comité Ejecutivo dela UEFA, lamentó que "tuvo conocimiento de esta propuesta de la misma manera que la mayoría de los actores del fútbol mundial: sin previo aviso y a través de los medios de comunicación".

Recordó que "siempre busca trabajar de manera colaborativa y constructiva con todas las partes interesadas: la FIFA, la UEFA y todas las confederaciones, asociaciones nacionales, ligas, y asociaciones de jugadores y aficionados" y pidió un diálogo con todas ellas.

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"En ese sentido, hacemos un llamamiento a la calma y a una consulta rigurosa sobre todos los temas que afectan al ecosistema del fútbol, junto con la implantación de procesos de gobernanza más rigurosos y transparentes para proteger este deporte a largo plazo. Solo de esta manera podremos construir los marcos institucionales y las relaciones adecuadas que se requieren para promover el verdadero éxito, la estabilidad y la sostenibilidad del fútbol", añadió. EFE