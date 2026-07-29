ISGlobal alerta de que recortar la ayuda al desarrollo agrava los brotes de ébola

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Barcelona, 29 jul (EFE).- La inversión continuada en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) es clave para contener rápidamente los brotes de ébola y evitar crisis sanitarias y económicas mayores.

Esta es la principal conclusión del informe publicado este miércoles por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro puntero de investigación que cuenta con el apoyo de la fundación La Caixa.

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A partir de un estudio comparativo de cuatro epidemias registradas entre 2012 y 2026, incluida la actual emergencia en la República Democrática del Congo y Uganda, el documento advierte de que considerar la financiación preventiva como un gasto prescindible eleva el riesgo de propagación del virus.

El análisis afirma que existe "un patrón recurrente" a lo largo de más de una década: mantener la inversión en vigilancia epidemiológica, laboratorios e investigación permite detectar los brotes de forma precoz y facilita su contención.

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Por contra, cuando estos sistemas se debilitan por la reducción de ayudas y financiación internacional, aumenta el coste humano, sanitario y económico de la respuesta de emergencia.

ISGlobal concluye que la seguridad sanitaria mundial "depende de mantener capacidades de vigilancia y de respuesta estables" en los países con riesgo de aparición de enfermedades infecciosas. EFE

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