Alrededor de 300 personas desalojadas por el fuego permanecen en Talavera de la Reina

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Talavera de la Reina (Toledo), 29 jul (EFE).- Alrededor de 300 personas, todos vecinos de la zona del Valle del Tiétar, permanecen en instalaciones municipales de Talavera de la Reina (Toledo) tras ser evacuados de sus casas por el incendio forestal que ha afectado a las provincias de Ávila, Toledo y Madrid.

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha explicado que los primeros evacuados llegaron hace cinco días a las instalaciones municipales y que la mayoría han podido regresar ya a sus hogares, aunque todavía quedan alrededor de 300 personas.

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Según ha detallado Gregorio, en las últimas 24 horas, 100 personas han dejado la ciudad después de que se haya permitido el regreso a los vecinos de Sartajada y La Iglesuela (Toledo), y de Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga, en Ávila.

De las personas desalojadas que continúan en Talavera, 93 están en el polideportivo municipal 'Sandra Sánchez-Primero de Mayo' y el resto en Talavera Ferial.

Talavera ha llegado a acoger aproximadamente a 2.000 personas, atendidas por un dispositivo integrado por personal municipal, del Sescam y voluntarios de Cruz Roja, que continúan trabajando en las instalaciones municipales para ofrecer la mejor atención a los evacuados.

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Según el alcalde, el dispositivo se mantendrá de momento, ya que no se puede descartar que un cambio de viento complique la situación. EFE

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