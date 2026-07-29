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117 inmigrantes rescatados cuando entraban a nado en Ceuta

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Ceuta, 29 jul (EFE).- La Salvamar Atria, con base en Ceuta, y la LS Hipatia de Cruz Roja Española han rescatado desde la medianoche hasta las 15:00 horas de este miércoles a un total de 117 inmigrantes cuando pretendían entrar a nado a la ciudad ceutí desde Marruecos.

Según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, la unidad de Salvamento Marítimo ha prestado la colaboración a la Guardia Civil para atender la emergencia migratoria que se ha producido en las últimas horas.

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Los rescates se han producido en actuaciones desarrolladas por esas unidades, para apoyar a la Guardia Civil, que se ha visto desbordada por la presión migratoria en el espigón fronterizo sur del Tarajal.

Los 117 migrantes rescatados han sido entregados a la Policía Nacional para su posterior traslado al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que permanece colapsado. EFE

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