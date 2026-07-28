Espana agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

Sánchez insiste en que acabará la legislatura y espera que nadie cuestione el resultado de las generales

Imagen GTIITKN6LZD6TDEEVDMXHRZWWA
Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este martes en su intención de acabar la legislatura y ha aprovechado para pedir que nadie cuestione los resultados electorales una vez que se conozca el resultado de las próximas generales.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en La Moncloa para hacer balance del curso político, el jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que las legislaturas duran cuatro años "cuando gobierna la derecha", pero también "cuando gobierna la izquierda", pese a que en este caso el PP y Vox lleven pidiendo elecciones desde el día siguiente a las votaciones de 2023.

PUBLICIDAD

"Cuando llegue el momento, yo lo único que pido es que se asuman los resultados electorales. Nosotros siempre los hemos asumido, a ver si otros se aplican también el mismo cuento", ha deslizado el presidente del Gobierno, que estaba acompañado de sus tres vicepresidentes, Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, del ministro de Presidencia, Félix Bolaños y de la portavoz, Elma Saiz.

Hasta el momento Sánchez ha dejado claro que las generales serán en 2027 y no coincidirán con las autonómicas y municipales de mayo, pero no ha aclarado si espera convocarlas antes o agotar la legislatura hasta el último día y hacerlo después.

PUBLICIDAD

En esta línea, ha reiterado que su intención es "presentar" los Presupuestos Generales del Estado para 2027 y su "voluntad" que puedan ser aprobados en el Congreso.

En otro momento de su intervención, el presidente ha recalcado que, pese a las dificultades, el Gobierno ha logrado aprobar 74 normas con rango de ley en lo que va de legislatura lo que, a su juicio, evidencia que el suyo es un Gabinete que "trabaja, funciona y hace avanzar el país".

Aunque se trataba del habitual balance semestral, Sánchez ha hecho una extensa recopilación de su labor de Gobierno a lo largo de toda la legislatura e incluso desde que llegó a Moncloa. En varias ocasiones se ha remontado al año 2018 para explicar la evolución de distintos indicadores que, a su juicio, sitúan al país en una mejor situación que cuando empezó a ser presidente.

En ese sentido, en Moncloa explican que la intención era sacar pecho de sus logros, teniendo en cuenta que la legislatura llega a su fin. "Reivindicamos nuestro Gobierno", señalan fuentes de Moncloa.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios, en directo: España supera las 173.000 hectáreas quemadas en 2026, seis veces más que en 2025

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios, en directo: España supera las 173.000 hectáreas quemadas en 2026, seis veces más que en 2025

Sandra Barneda se casa con Pascalle Paerel tras cuatro años de relación: así es la holandesa 15 años menor y con una hija con la que se ha comprometido

“El mejor ‘sí’ de nuestra vida está por llegar”, han comunicado ilusionadas en sus dos idiomas desde sus redes sociales

Sandra Barneda se casa con Pascalle Paerel tras cuatro años de relación: así es la holandesa 15 años menor y con una hija con la que se ha comprometido

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 julio

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 julio

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

El CGPJ mantiene abiertas las diligencias por las afirmaciones del magistrado sobre la posible colaboración de la escolta policial en una fuga de la mujer del presidente y por un presunto retraso injustificado en otro procedimiento

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

Militares españoles imparten una formación sobre explosivos, atención de heridos o patrullaje en Senegal

Pedro Sánchez presume de la buena marcha de la economía tras una “década de recortes” del PP y carga contra el “negacionismo climático”

El juicio de la Kitchen, visto para sentencia, termina con una última defensa de la legalidad de la operación: “No se dio finalidad ilícita alguna”

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

ECONOMÍA

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

DEPORTES

El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias

El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias

Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés