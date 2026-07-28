Sánchez insiste en que acabará la legislatura y espera que nadie cuestione el resultado de las generales

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este martes en su intención de acabar la legislatura y ha aprovechado para pedir que nadie cuestione los resultados electorales una vez que se conozca el resultado de las próximas generales.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en La Moncloa para hacer balance del curso político, el jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que las legislaturas duran cuatro años "cuando gobierna la derecha", pero también "cuando gobierna la izquierda", pese a que en este caso el PP y Vox lleven pidiendo elecciones desde el día siguiente a las votaciones de 2023.

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"Cuando llegue el momento, yo lo único que pido es que se asuman los resultados electorales. Nosotros siempre los hemos asumido, a ver si otros se aplican también el mismo cuento", ha deslizado el presidente del Gobierno, que estaba acompañado de sus tres vicepresidentes, Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, del ministro de Presidencia, Félix Bolaños y de la portavoz, Elma Saiz.

Hasta el momento Sánchez ha dejado claro que las generales serán en 2027 y no coincidirán con las autonómicas y municipales de mayo, pero no ha aclarado si espera convocarlas antes o agotar la legislatura hasta el último día y hacerlo después.

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En esta línea, ha reiterado que su intención es "presentar" los Presupuestos Generales del Estado para 2027 y su "voluntad" que puedan ser aprobados en el Congreso.

En otro momento de su intervención, el presidente ha recalcado que, pese a las dificultades, el Gobierno ha logrado aprobar 74 normas con rango de ley en lo que va de legislatura lo que, a su juicio, evidencia que el suyo es un Gabinete que "trabaja, funciona y hace avanzar el país".

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Aunque se trataba del habitual balance semestral, Sánchez ha hecho una extensa recopilación de su labor de Gobierno a lo largo de toda la legislatura e incluso desde que llegó a Moncloa. En varias ocasiones se ha remontado al año 2018 para explicar la evolución de distintos indicadores que, a su juicio, sitúan al país en una mejor situación que cuando empezó a ser presidente.

En ese sentido, en Moncloa explican que la intención era sacar pecho de sus logros, teniendo en cuenta que la legislatura llega a su fin. "Reivindicamos nuestro Gobierno", señalan fuentes de Moncloa.

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