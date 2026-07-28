Los hogares con todos sus miembros activos ocupados marcan un récord de 12,27 millones

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Madrid, 28 jul (EFE).- Los hogares con todos sus miembros activos ocupados aumentaron en 228.800 en el segundo trimestre, hasta el máximo histórico de 12,27 millones, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La estadística revela además que el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se situó en el segundo trimestre en 764.200, 86.500 menos que en el primer trimestre, lo que supone la cifra más baja desde el tercer trimestre de 2008.

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En el último año, el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se redujo en 32.700, mientras que los que tienen a todos sus activos ocupados aumentó en 201.700. EFE