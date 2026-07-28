Las participaciones del Estado en CaixaBank y Sareb pasarán a estar adscritas a Economía

Guardar

Madrid, 28 jul (EFE).- BFA, la sociedad participada hasta ahora al 100 % por el Frob y con la que el Estado posee algo más del 18 % de CaixaBank, pasará a ser una sociedad adscrita al Ministerio de Economía a la que también se traspasarán las acciones en la Sareb -conocido coloquialmente como el "banco malo"-, ha informado este martes este departamento.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, por el que se creará la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), para lo cual se aprovechará la estructura del Frob.

PUBLICIDAD

Según un comunicado del Ministerio de Economía, para acelerar la puesta en marcha de esa nueva autoridad se aprovechará la estructura del actual Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), creado en su día para el rescate de las entidades bancarias en graves problemas por la crisis financiera de 2008.

La transformación del Frob supone el traspaso de sus funciones de resolución ejecutiva al Banco de España, en el caso de las entidades de crédito, y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el de las empresas de servicios de inversión.

PUBLICIDAD

Además, la sociedad BFA Tenedora de Acciones, a través de la cual el Estado gestiona su participación en CaixaBank, fruto de la fusión de esta entidad con Bankia, deja de ser filial del Frob.

BFA pasará a ser una sociedad adscrita directamente al Ministerio de Economía y mantendrá su naturaleza de sociedad instrumental, ejerciendo sus derechos como accionista en CaixaBank de la misma forma que hasta ahora y se mantienen las obligaciones y condiciones de desinversión en la entidad bancaria.

PUBLICIDAD

En febrero de 2025, el Gobierno extendió una vez más el plazo para vender la participación en CaixaBank, que ahora culmina en diciembre de 2027.

Además, como consecuencia de la transformación del Frob, se van traspasar a BFA sus acciones en la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), el "banco malo" creado en su día para dar salida a los inmuebles, suelos y carteras de créditos procedentes de la reestructuración bancaria, que en los últimos años juega un papel clave en la política de vivienda y con mayoría de capital público.

PUBLICIDAD

El Frob, hasta ahora la autoridad española de resolución ejecutiva, ganó 7.253 millones en 2025, un 169 % más que un año antes, gracias a la revalorización de la participación del Estado en CaixaBank y por los dividendos pagados por el banco.

Además, por primera vez en su historia, el Frob hizo un ingreso directo al Tesoro Público de 550 millones de euros.

La candidata a presidir el Frob propuesta por el Gobierno, Carla Díaz Álvarez de Toledo, decía la semana pasada en la Comisión de Economía del Congreso que su intención era maximizar el valor de la participación del Estado en Caixabank, por lo que había que valorar el momento de desinvertir en la entidad, en cuya gestión no tienen previsto participar. EFE

PUBLICIDAD