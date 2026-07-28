Las familias ahorran en junio 7.200 millones en depósitos, que crecen un 4 % interanual

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Madrid, 28 jul (EFE).- Las familias españolas engordaron en unos 7.200 millones de euros los depósitos en junio, con lo que el saldo total en las entidades financieras creció un 4 % en tasa interanual, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

A cierre de junio, los hogares tenían depositados en la banca española 1,114 billones de euros, después de haber aumentado un 0,65 % sus fondos respecto a mayo, lo que se traduce en los 7.200 millones citados.

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En comparación con junio de 2025, los depósitos de clientes en la banca española subieron un 4 %, lo que equivale a 42.800 millones, un volumen que los expertos atribuyen a la mejora de la rentabilidad ofrecida por los bancos.

La tendencia de los hogares en el pasado reciente había sido incrementar de forma sostenida el dinero depositado en el banco, a medida que empeoraba la crisis económica por la pandemia de la covid-19 y los hogares optaban por una mayor prudencia en el gasto.

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En agosto de 2022 se produjo una inflexión al retirarse unos 3.800 millones en los depósitos de los hogares en los bancos, aunque el saldo al finalizar el año superó el billón de euros, cota que se viene manteniendo desde entonces, según las cifras del Banco de España.

En el caso de los depósitos de las empresas, el volumen aumentó en junio un 2,3 % respecto a mayo, lo que supone sumar 8.500 millones en un solo mes, hasta 375.500 millones.

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Comparado con los datos de junio de 2025, el saldo de depósitos de las empresas aumentó en 28.300 millones, un 8,15 %. EFE