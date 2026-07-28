Illa ve el aval de Canarias a la nueva financiación como "la prueba" de que es buen modelo

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Barcelona, 28 jul (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha celebrado este martes como una "muy buena noticia" el apoyo del Gobierno de Canarias al nuevo modelo de financiación autonómica y ha afirmado que esto es "la prueba" de que se trata de un buen sistema.

El Gobierno de Canarias (CC, PP y Agrupación Herreña) respaldará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo modelo de financiación tras ver reconocidas sus singularidades, que reportarán 1.300 millones de euros más al año a sus servicios esenciales.

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En declaraciones a los medios desde Hanoi (Vietnam), Illa ha señalado que el apoyo de Canarias "es la prueba del nueve de que es un buen modelo de financiación y de que el diálogo acaba funcionando".

"Cuando uno tiene en cuenta las necesidades de su población y la necesidad de mejorar los servicios públicos, ve que el modelo que hemos propuesto es positivo y se suma a él. Estoy contento de que así sea", ha apuntado.

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Ahora, Illa espera que el resto de comunidades autónomas "se sumen al diálogo y a reconocer que es un modelo de financiación que mejora la vida de todos y que no perjudica a nadie". EFE

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