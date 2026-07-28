Illa celebra la amnistía a Serret y espera que el Supremo aplique la ley "con diligencia"

Barcelona, 28 jul (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha celebrado este martes la aplicación de la ley de amnistía a la exconsellera Meritxell Serret y ha dicho que espera que el Tribunal Supremo siga aplicando esta ley "con diligencia y agilidad".
El Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de ERC, que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía.
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"Celebro que haya habido algunas decisiones del Tribunal Supremo ya en este sentido", ha dicho Illa en declaraciones a los medios desde Hanoi (Vietnam).
Illa ha recordado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de hace dos semanas "fue clara y explícita, certifica la conformidad de la ley de amnistía con el derecho europeo y elimina cualquier duda en relación con si esto perjudicaba a los intereses financieros de la UE".
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"Estoy contento por estas noticias. Me gustaría que llegasen más y rápido y que se aplicase con diligencia" la ley de amnistía, ha añadido. EFE
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