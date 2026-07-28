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Extinguido el incendio forestal declarado en Lepe (Huelva)

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Lepe (Huelva), 28 jul (EFE).- El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio que se inició en la tarde de este lunes en Lepe (Huelva) y que obligó al corte temporal de la autovía A-5076, que une la autopista A-49 con La Antilla e Islantilla.

Según han informado fuentes del Infoca, la extinción se ha decretado a las 13.35 horas, momento en el que se han retirado todos los medios que quedaban actuando en la zona.

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Durante toda la noche se mantuvo un dispositivo en tierra formado por 44 efectivos a pie de incendio y dos autobombas, además de unidades del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, que se ha movilizado con dotaciones de los parques de Punta Umbría y Ayamonte.

Ante la buena evolución de las llamas, las unidades del Consorcio se retiraron esta mañana y, una vez controlado el fuego, se quedó en la zona un dispositivo de diez bomberos forestales con una autobomba.

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El incendio obligó a elevar a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan contra incendios de la provincia de Huelva, hasta quedar estabilizado, debido a la cercanía de zonas habitadas.

La primera alerta se recibió a las 20.10 horas e indicaba que ardía una masa de pinares cerca del complejo turístico de Islantilla, aunque el viento llevaba las llamas en dirección contraria. EFE

lra/fs/icn

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