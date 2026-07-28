ERC pide aprobar la nueva financiación antes de acabar el año pese al retraso del debate

Guardar

Barcelona, 28 jul (EFE).- ERC ha lamentado este martes el aplazamiento de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde iba a debatirse la reforma del sistema de financiación autonómica, y ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a aprobar el nuevo modelo antes de acabar este año 2026.

El Ministerio de Hacienda ha recogido la petición de las comunidades autónomas del PP y ha decidido posponer al 4 de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado inicialmente para este miércoles para abordar la financiación.

PUBLICIDAD

ERC, que en enero cerró con el Gobierno un pacto sobre el nuevo modelo de financiación, ha emitido un comunicado en el que lamenta la suspensión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y reclama a Sánchez que "no aplace más la reforma" del sistema.

"Exigimos al Gobierno del Estado que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera tan pronto como sea posible y que acelere toda la tramitación del nuevo modelo para que pueda quedar aprobado antes de que finalice este año", señala el comunicado. EFE

PUBLICIDAD