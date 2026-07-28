El fuego de Vall d'Uixó afronta su cuarto día todavía activo tras quemar 8.500 hectáreas

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Valencia, 28 jul (EFE).- El incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este martes su cuarto día todavía activo, tras haber quemado unas 8.500 hectáreas, y mantiene evacuadas a unas 10.000 personas, después de que anoche se autorizara la vuelta a sus casas de unas 6.000.

En la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), celebrada a las 19.00 horas de este lunes, se autorizó la vuelta de unos 6.000 vecinos que habían sido desalojados en cuatro barrios de la Vall d'Uixó, aunque tendrán que permanecer confinados en sus casas hasta las 8 horas de hoy.

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A las 10.00 horas se ha convocado un nuevo Cecopi en el que se valorará si se autoriza levantar también los confinamientos que mantienen o dejan volver a sus casas en otros municipios del entorno, donde el fuego mantiene evacuados más de una quincena de municipios.

A primera hora se incorporarán de nuevo los medios aéreos, tras una noche en la que se esperaba viento suave y una humedad de hasta el 80 por ciento, ya que puede haber una ventana de oportunidad de 2 a 4 horas, según explicaba anoche el director operativo de extinción, Raúl Gil.

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Siguen cortadas ocho carreteras de la zona: la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en Alcúdia de Veo; la CV-219 en Eslida; la CV-223 en Nules y la CV-2261 y CV-230 en la Vall d’Uixó. EFE