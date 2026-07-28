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Detenido un hombre por la muerte violenta de otro en L'Hospitalet de Llobregat

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Barcelona, 28 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra detuvieron anoche a un hombre por su presunta implicación en la muerte violenta de otro hombre en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), durante un incidente en el que también resultó herida otra persona.

Según ha informado la Policía de la Generalitat, hacia las 23.00 horas de ayer, los Mossos recibieron un aviso alertando de que había una persona gravemente herida en la vía pública.

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Al lugar se desplazaron varias unidades de seguridad ciudadana del cuerpo y dotaciones del Servicio de Emergencias Médicas.

Al llegar al sitio, los agentes localizaron el cuerpo sin vida y con signos de violencia de un hombre. Otro hombre que también resultó herido en el transcurso del incidente fue trasladado a un centro hospitalario.

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Muy cerca del lugar de los hechos, los agentes detuvieron a un hombre de 35 años por su presunta relación con los hechos. La División de Investigación Criminal de los Mossos ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incidente. EFE

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