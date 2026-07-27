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Unicaja reúne en Málaga un centenar de pinturas para mostrar la música en el arte

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Málaga, 27 jul (EFE).- Una muestra reúne en Málaga 107 obras procedentes de 36 instituciones nacionales e internacionales para recorrer la evolución de la iconografía musical desde la Edad Media hasta el siglo XX, con cuadros firmados por Murillo, Picasso o Velázquez, entre otros.

La exposición 'Y sonó la música, iconografía musical en el arte', organizada por Fundación Unicaja, muestra medio centenar de pinturas, treinta esculturas, una veintena de instrumentos musicales, cuatro partituras y un mueble relicario en el que aparece una orquesta de mujeres en torno a Santa Cecilia.

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Las piezas de arte están firmadas por artistas como Bartolomé Esteban Murillo, Pablo Picasso, Diego Velázquez, José de Ribera, Rafael Alberti, Juan de Roelas, Alonso Cano o Julio Romero de Torres.

La exposición también incorpora los azulejos del siglo XVIII que decoran el patio del centro cultural, donde aparecen representadas distintas escenas musicales, ha resaltado el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna.

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La exposición se divide en varios bloques temáticos dedicados a la mitología y alegoría; la mujer y la música; los músicos; música celestial; Santa Cecilia, patrona de la música y del cano sacro; los verdiales de Málaga; escenas musicales en el jardín del obispo y el juicio final y la gloria, ha detallado el comisario e historiador de arte, José Luis Romero.

Ha señalado que con esta exposición se pretende mostrar la evidente relación que existe entre el arte y la música, ya que la música es el arte de organizar sonidos y silencios dentro de unos principios de armonía, melodía y ritmo.

Además, ha evidenciado que muchos de los pintores conocidos internacionalmente practicaron instrumentos, dando lugar a la abundante presencia de instrumentos musicales en sus obras a lo largo de los siglos.

Entre las piezas más destacadas figuran 'La Virgen de la Faja' de Murillo; 'La copla' de Julio Romero de Torres y 'Las tentaciones de San Jerónimo' de Valdés Leal. EFE

(Foto)

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