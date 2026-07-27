Un bronce mundial en remo que "refleja todo el trabajo realizado", según Florido y Gil

Sevilla, 27 jul (EFE).- Las remeras andaluzas Lidia Florido y Amanda Gil, bronce en el Mundial sub-23 disputado el pasado fin de semana en Duisburgo (Alemania), se han felicitado por "una medalla que refleja todo el trabajo realizado" por el bote que integran junto a las catalanas Emma Alimbau y Aina Arteman.

Las dos sevillanas del Club Náutico fueron terceras en la prueba de cuatro sin timonel sólo superadas por Estados Unidos y Gran Bretaña y, según Gil, lograron un trofeo "muy deseado" después de "seis años compitiendo a nivel internacional y persiguiendo este sueño" en su último año en la categoría sub-23.

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"Lo hemos hecho realidad. Al terminar la regata vivimos un momento de enorme satisfacción y también de cierto shock al ser conscientes de la posición que habíamos conseguido. Fue una regata muy completa y me llevo además el haber compartido este logro con unas compañeras que ya son amigas", añadió en declaraciones a EFE.

Lidia Florido, por su parte, resaltó el entrenamiento "duro del último mes" y considera "esta medalla" como una "palanca" que le va a dar "más motivación para seguir por este camino. Este resultado demuestra que el esfuerzo merece la pena" aunque "a veces, el proceso" sea "complicado". EFE

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