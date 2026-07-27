Page reitera que no faltan medios contra los incendios y valora colaboración institucional

Toledo, 27 jul (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido este lunes en que no faltan medios para combatir los incendios y ha valorado la colaboración entre administraciones, puesto que, a pesar del "ruido político" que a veces se transmite, "está siendo enormemente efectiva".

De este modo se ha pronunciado García-Page, en un audio remitido por la Junta de Comunidades con motivo de su visita al puesto de mando avanzado de La Iglesuela (Toledo), donde ha asegurado que "hay que estar tranquilos" respecto al nivel de coordinación.

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El presidente regional ha explicado que en esta zona se está trabajando desde una doble perspectiva: apoyar a Ávila y a Madrid y, al mismo tiempo, establecer "una línea defensiva" para que estos fuegos "frenen en el sur".

Asimismo, ha señalado que en esta zona "se han perimetrado 30 kilómetros, que es el objetivo marcado por el mando operativo", por lo que "se tiene una razonable tranquilidad", pero se está "muy pendiente de la evolución" hacia Mijares, donde se están centrando hoy los esfuerzos.

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De igual modo, ha destacado que, "de común acuerdo con la Guardia Civil y el mando y con la colaboración de los alcaldes", se están estableciendo vías de paso para los ganaderos.

García-Page también ha dicho que se está valorando la posibilidad de que haya una desescalada "a lo largo de las próximas horas" para "la vuelta a sus casas de las familias" en algunos municipios, pero "siempre con la prudencia y la cautela de que estamos a expensas de la naturaleza".

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Por otro lado, "tenemos un ojo puesto en la zona de Villa del Prado" (Madrid), "como barrera defensiva" para Almorox y las urbanizaciones del entorno, ha agregado.

Además, ha incidido en que estos incendios "no tienen falta de medios" y en que se está valorando la posibilidad de rebajar a nivel 0 el incendio de La Mierla (Guadalajara).

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Sobre este fuego, el jefe de servicio de incendios, Miguel Aguilar, ha resaltado que la situación es "positiva" y que la meteorología estos días está siendo "favorable".

No obstante, "quedan pequeñas combustiones latentes, difíciles de localizar", para lo cual, ha detallado que se están utilizando medios aéreos que determinan su ubicación, se la indican a los medios de tierra y estos "acceden y proceden a su extinción definitiva". EFE

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