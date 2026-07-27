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Más Madrid urge al CGPJ a que tramite "de una vez" el expediente al juez Peinado ante su "inminente jubilación"

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Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid ha presentado un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que mueva "ficha" y tramite "de una vez" la solicitud que presentó hace más de un año de expediente disciplinario al juez (Juan Carlos) Peinado por "faltas muy graves" y ante "su inminente jubilación".

"Recordemos que este juez dejó morir la instrucción del caso de presunta malversación que salpicaba a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del (alcalde) José Luis Martínez-Almeida", ha sostenido el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, en declaraciones remitidas a los medios este lunes.

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Apunta Más Madrid a "un patrocinio a dedo de 72.600 euros públicos" a la empresa editora de un medio de comunicación por dictar "una prórroga de la instrucción fuera de plazo y que propició su archivo".

En este sentido, el portavoz adjunto ha recordado que desde Más Madrid advirtieron a Peinado de que esto podía pasar y aún así "dictó la prórroga fuera de plazo". "Lo sorprendente es que este comportamiento no ha tenido consecuencias más de un año después", ha destacado, quien ha recordado que presentaron la queja el 3 de julio de 2026 y aún no han recibido ninguna notificación del CGPJ sobre el avance de las diligencias abiertas.

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Asimismo, destacan que han sabido a través de la prensa que al menos en dos ocasiones (el pasado mes de marzo, y la semana pasada) que el asunto ha llegado a retirarse del orden del día de la Comisión Permanente cuando ésta iba a pronunciarse sobre la responsabilidad disciplinaria de Peinado.

En el escrito registrado por la portavoz, Rita Maestre, se incide en que "la prolongación injustificada de la decisión puede comprometer la finalidad misma de la potestad disciplinaria", porque Peinado tiene previsto su jubilación a finales del mes de septiembre.

"Nos encontramos con que se lleva mareando la perdiz más de un año y que la jubilación de Peinado está prevista para septiembre y por tanto cualquier dilación sólo alimenta la sensación de perdiz", ha sentenciado Rubiño, para a continuación remarcar que para fortalecer la credibilidad en la justicia y la confianza ciudadana en ella es necesario "actuar" en situaciones "tan extravagantes y caprichosas como esta".

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