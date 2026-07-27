López: El PP tiene una oportunidad de oro para diferenciarse de Vox con el pacto climático

Madrid, 27 jul (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho que, ante los grandes incendios forestales, el pacto de Estado frente a la emergencia climática está "más que justificado" y el Partido Popular "tiene una oportunidad de oro" para diferenciarse de Vox.

El acuerdo tiene que salir, "es tan obvio, es tan loco no darse cuenta de lo que está pasando". Esto "inevitablemente tiene que llevar a quien está en contra a moverse", ha declarado este lunes López en el programa 'Mañaneros 360' de TVE, y ha destacado la necesidad de tomar medidas extraordinarias.

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"En qué cabeza cabe que no se sienten todas las administraciones y lleguen a un acuerdo para reforzar las capacidades, porque luego pasa lo que pasa", se ha preguntado el ministro, quien ha recalcado la importancia de la prevención en materia de incendios forestales.

Preguntado por las palabras de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha acusado al Gobierno de utilizar el cambio climático "como mantra" para evitar que se hable de su "mala gestión" y de lo que no hacen en materia de prevención de incendios, López ha recordado la postura del PP cuando se propuso en su día la puesta en marcha de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció que iba a crear la UME, el PP dijo que era "un conejo sacado de la chistera, que no valía para nada, que era un invento del presidente". Ahora "cómo corre todo el mundo a llamar a la UME (...), que afortunadamente se creó, con medios de primera".

Para el ministro, el PP "tiene una oportunidad de oro de diferenciarse de Vox, de acercarse al sentido común, de hacer lo que pide la gente, que es que todas las administraciones colaboren, trabajen juntas, refuercen capacidades, mejoren la extinción y la prevención; es un clamor".

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"Es lo que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos, no se entiende el politiqueo de tercera regional que está aplicando (Alberto Núñez) Feijóo en esta cuestión. Estoy absolutamente convencido de que saldrá adelante (el pacto)", ha afirmado López. EFE