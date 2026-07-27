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Línea Directa contacta con afectados por incendios y pone teléfono de atención preferente

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Madrid, 27 jul (EFE).- La aseguradora Línea Directa está contactando con los potenciales clientes afectados por los grandes incendios forestales de España y ha puesto a su servicio un número telefónico de atención preferente, según ha dicho este lunes su consejera delegada, Patricia Ayuela.

Ayuela, durante la rueda de prensa telemática en que ha presentado los resultados de la compañía en el primer semestre, ha enviado un mensaje de apoyo y solidaridad a los afectados y desplazados por estos grandes incendios, así como a los servicios de emergencia.

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Patricia Ayuela ha explicado que desde el viernes comenzaron a llamar a todos los clientes afectados por los incendios, a partir del cruce que han hecho de los códigos postales con la base de clientes de la compañía.

Además, han puesto a su disposición el teléfono 918079990 para que tengan un servicio de atención preferente.

Ayuela ha dicho que quieren llamar a todos y cada uno de los clientes afectados, y ha señalado que hasta ahora están localizando a la gran mayoría de los que están llamando.

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Ha añadido que la mayoría de ellos se encuentra bien, aunque algunos están desplazados de sus localidades y no saben aún en qué estado están sus casas y sus vehículos. EFE

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