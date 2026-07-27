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La Guardia Civil informa al juez del 'caso Koldo' de que ampliará la investigación sobre las obras de Belate

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' de que ampliará la investigación sobre contrato de los túneles de Belate (Navarra), que el Gobierno de Navarra adjudicó por 62,8 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar, esta última mercantil vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán.

En un oficio remitido al magistrado Ismael Moreno y al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO explica que está pendiente "una ampliación" de información "sobre dicha licitación" que se aportará a la causa "en ulteriores escritos", al tiempo que recuerda que en un informe anterior "se reflejaron someramente diferentes indicios que remontaría la gestión de dicha licitación a 2019 y al entonces Ministerio de Fomento", dirigido entonces por el exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión.

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Asimismo, "se expuso que, en septiembre de 2024, la formación política Unión del Pueblo Navarro (UPN) interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Navarra por considerar la existencia de irregularidades en el proceso licitador de la obra", añade la Guardia Civil.

La UCO recuerda que planteó la inclusión del expediente de las obras de Belate al conjunto de adjudicaciones que son objeto de investigación en el 'caso Koldo' de la Audiencia Nacional, en la que están imputados tanto Ábalos como Cerdán por presuntos amaños de obra pública.

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"Recibido el anterior oficio procedente de la Unidad Central Operativa, informando sobre la obra del desdoblamiento de los túneles de Belate, intégrese en la presente pieza, estándose a la espera de que por dicho cuerpo policial efectúe el correspondiente informe sobre la ampliación de dicha licitación y, verificado que sea, se acordará lo procedente", acuerda el juez Moreno en una providencia, a la que también ha tenido acceso Europa Press.

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