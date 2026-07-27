La acusación popular pide 13 años de cárcel para Begoña Gómez

Madrid, 27 jul (EFE).- La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, pide en total trece años de cárcel para ella y seis años para su asesora, Cristina Álvarez, para las que antes pedían hasta 24 y 22 años, respectivamente, de cara al futuro juicio con jurado popular.

Las acusaciones lideradas por Hazte Oír presentan este escrito después de que el juez Juan Carlos Peinado les trasladara la resolución de la Audiencia de Madrid que avaló juzgar con jurado a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y malversación, y a Cristina Álvarez por malversación, para que presenten nuevos escritos de conclusiones de cara al futuro juicio.

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En su escrito la acusación popular unificada modifica el escrito que presentó en su día -en el que pedía hasta 24 años de cárcel para Gómez y 22 para Álvarez- y pide un total de 13 años de prisión para Begoña Gómez: dos años por tráfico de influencias, tres años por delito continuado de malversación de patrimonio público y ocho años por este mismo delito pero sin ser continuado.

Subsidiariamente solicita diez años de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con el de malversación.

La acusación popular, que destaca el "giro radical" en la trayectoria profesional de Begoña Gómez tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, afirma en su escrito de acusación que Gómez asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid "sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento". EFE

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