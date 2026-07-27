Investigan como intencionados dos incendios forestales en 24 horas en Alosno (Huelva)

Alosno (Huelva), 27 jul (EFE).- La brigada de investigación de incendios forestales (BIIF) del Plan Infoca investiga los dos incendios forestales que afectaron la pasada semana al mismo paraje de Alosno (Huelva), donde hay indicios de que se trató de incendios intencionados.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, los técnicos de la BIIF están trabajando sobre el terreno y han encontrado indicios de que los incendios han sido intencionados, con la posibilidad incluso de que su autoría sea de la misma persona.

PUBLICIDAD

No obstante, desde que se inició el segundo incendio ya se sospechaba que no se trataba de sucesos fortuitos.

El primero de los incendios se originó en la madrugada del pasado jueves, 23 de julio, y se dio por sofocado durante la misma jornada, tras movilizar a 30 efectivos por tierra y tres autobombas.

PUBLICIDAD

Al día siguiente se inició un segundo incendio, que hizo que se movilizasen 130 efectivos terrestres, nueve autobombas, siete aviones, seis helicópteros, cinco buldóceres, una Unidad Médica y una Unidad de Meteorología y Transmisiones.

En los dos casos, las llamas han afectado al paraje denominado La Juanita, en la comarca del Andévalo, en el centro de la provincia onubense. EFE

PUBLICIDAD

fcs/pst/mam