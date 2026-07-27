El uruguayo Cristhian Stuani renueva y continuará en el Girona

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Girona, 27 jul (EFE).- El delantero Cristhian Stuani, máximo goleador y leyenda del Girona, continuará defendiendo la camiseta del equipo rojiblanco tras prolongar su contrato hasta 2027, según anunció el club este lunes, casi un mes después de que el delantero uruguayo quedara libre.

Stuani, de 39 años, acabó contrato el pasado 30 de junio, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo para su continuidad y seguirá alimentando su condición de héroe de la afición de Montilivi.

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El propio delantero destacó en un vídeo publicado por el club que "la historia continúa".

"No nací aquí, pero aquí fue donde aprendí a no rendirme nunca. Ser del Girona es aceptar cualquier reto y el que nos espera es demasiado importante como para perdérmelo", dijo Stuani.

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El comunicado del club señala que Stuani seguirá escribiendo "una historia extraordinaria", "una historia de goles, esfuerzo, superación y fidelidad que diez años después de su comienzo sigue más viva que nunca".

El delantero llegó al Girona procedente del Middlesbrough inglés y desde entonces se ha convertido en "una figura imprescindible dentro y fuera del terreno de juego".

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Suma 148 goles en 312 partidos oficiales como rojiblanco, "unas cifras que reflejan la trascendencia de un futbolista irrepetible" y "uno de los grandes artífices del crecimiento" del club catalán.

El comunicado asegura que seguirá aportando "experiencia, liderazgo y mentalidad ganadora" y su capacidad goleadora al equipo en su décima temporada en Montilivi.

Será el cuarto año de Stuani en LaLiga Hypermotion con el Girona y de hecho ya fue máximo goleador en dos de las tres anteriores: en la 2019-2020 (29) y en la 2021-2022 (22).

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El delantero ya ha dejado "una huella profunda" y ahora buscará devolver al Girona a la élite. EFE

asm/fa/ism