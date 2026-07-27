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El PSOE seguirá su proceso de primarias con votaciones el 26 de septiembre y el 14 de noviembre

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La Ejecutiva Federal del PSOE ha aprobado el resto de fechas del calendario de elecciones primarias que se llevarán a cabo el 26 de septiembre y el 14 de noviembre respectivamente, según ha anunciado este lunes la portavoz, Montse Mínguez.

Los socialistas optaron por un proceso a la carta, en la que cada territorio podía optar por votar entre tres fechas distintas. La primera ocasión fue el pasado 19 de julio, con votaciones en Madrid, Oviedo, Ferrol y Torrelavega.

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En la capital, se enfrentaron la exministra y portavoz municipal, Reyes Maroto, con la concejala Enma López, que dejó su cargo en la Ejecutiva Federal para medirse a su compañera, que contaba con el apoyo del 'aparato' del partido.

Este lunes, Mínguez, ha defendido que el proceso de primarias está siendo "limpio" y hay 'fair play' entre los candidatos. "Ha sido un proceso totalmente limpio y transparente y además gana el PSOE porque se activa la maquinaria cuando estamos en procesos de primarias", ha señalado.

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