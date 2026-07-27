El Gobierno invierte en una empresa española que monitoriza la salud a través del sudor

Madrid, 27 jul (EFE).- El Ministerio para la Transformación Digital, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), invertirá 4,6 millones de euros en la tecnología de Onalabs, una empresa española que monitoriza indicadores de salud a través de pequeñas moléculas de sudor.

La compañía ha desarrollado un dispositivo para atletas que permite analizar parámetros bioquímicos que les ayuden en la toma de decisiones durante los entrenamientos y la competición, informa el ministerio.

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La solución de Onalabs, compañía fundada en 2016 en Barcelona por la biotecnóloga Elisabet del Valle y el químico Xavier Muñoz, combina tecnología propia, dispositivos específicos y una plataforma digital basada en inteligencia artificial para la gestión de datos fisiológicos en continuo.

Esta propuesta supone un cambio de paradigma en el ámbito sanitario ya que recopila datos a través del sudor de manera constante, relegando el modelo tradicional basado en analíticas puntuales de sangre.

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Los marcadores se obtienen a partir de metabolitos presentes en el sudor, que son pequeñas moléculas generadas como resultado de los procesos metabólicos del cuerpo humano. Su análisis permite conocer en tiempo real el estado funcional del organismo, identificando desequilibrios antes de que se manifiesten clínicamente.

Onalabs también ha desarrollado un ‘wearable’ diseñado para controlar signos vitales de manera continua y no invasiva, como saturación de oxígeno, presión arterial, temperatura cutánea y pulso cardíaco. La compañía está trabajando en otra solución para controlar enfermedades crónicas como la diabetes o la insuficiencia renal. EFE

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