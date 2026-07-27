El Gobierno deja para septiembre la aprobación del decreto de vivienda por falta de apoyos

Madrid, 27 jul (EFE).- El Gobierno ha acordado posponer la aprobación del real decreto ley de Vivienda, que tenía previsto abordar este martes en el Consejo de Ministros, y dejarla para el mes de septiembre ante la falta de apoyos parlamentarios para su convalidación en el Congreso, según fuentes del Ministerio de Vivienda. EFE

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