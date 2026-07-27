Espana agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

El Frigoríficos inicia la pretemporada sin los internacionales Thompson y Vila

Guardar

Bueu (Pontevedra), 27 jul (EFE).- El Frigoríficos del Morrazo inició este lunes los entrenamientos de pretemporada en el pabellón Pablo Herbello de Bueu, donde trabajará hasta mediados de agosto debido a las obras de remodelación en O Gatañal.

En la primera sesión de entrenamiento, el técnico Quique Domínguez no pudo contar con el extremo Hugo Vila, que disfrutará de una semana más de vacaciones por reciente participación en el Europeo júnior con la selección española, y el pivote William Thompson, concentrado con la selección juvenil para disputar el Europeo de la categoría que se disputará en Suecia y Serbia.

PUBLICIDAD

La primera jornada de la que será la 27ª temporada del Frigoríficos en la liga Asobal, la decimoquinta de manera consecutiva, arrancó con el discurso del presidente Alberto González, quien pidió a los jugadores “máxima entrega” y “compromiso” en cada partido para cumplir el objetivo de la permanencia.

Posteriormente, el director deportivo del Frigoríficos, Óscar Fernández, explicó a la plantilla los principales objetivos del club a medio y largo plazo, además de trasladar “la confianza” de la directiva a jugadores y cuerpo técnico.

PUBLICIDAD

Tras los discursos, Quique Domínguez, que vivirá su segunda temporada en el banquillo de O Gatañal, empezó a trabajar en la pista con 20 jugadores, entre los que se encontraban tres de las cuatro caras nuevas del proyecto para el curso 2026-27: el central danés Pelle Boesen (Oif Arendal de Noruega), el lateral bosnio Nemanja Pestic (BM Logroño La Rioja) y el extremo noruego Tollef Lindqvist (Kristiansand Topphanball).

El otro fichaje ha sido el extremo derecho internacional júnior Hugo Vila, procedente del Benidorm de División de Honor Plata.

El entrenador pontevedrés, además, ha citado para trabajar con el primer equipo a Diego Rodríguez y Pablo Miana, fichados este verano para el filial; Iago y Denís Iglesias, que ya trabajaron con el equipo durante el pasado curso; y los juveniles Christian Ferradás y Xoán Canedo. EFE

dmg/arh

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo hacer huevos rotos con parmesano: la receta clásica española con un toque de queso italiano

El plato que fusiona dos tradiciones mediterráneas, ideal para un plato principal o para unas tapas

Cómo hacer huevos rotos con parmesano: la receta clásica española con un toque de queso italiano

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Interior suspende las labores de cosecha con maquinaria en Madrid, Ávila y Toledo mientras dure la emergencia por los fuegos activos

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: Interior suspende las labores de cosecha con maquinaria en Madrid, Ávila y Toledo mientras dure la emergencia por los fuegos activos

Rollos de calabacín rellenos de carne: una receta saludable, saciante y elegante que puedes preparar en menos de 1 hora

Es ideal para darle un toque profesional a tus comidas

Rollos de calabacín rellenos de carne: una receta saludable, saciante y elegante que puedes preparar en menos de 1 hora

El lado más íntimo de Torito: el significado de su mote, un matrimonio de 15 años con Raúl Jiménez y su hijo nacido por gestación subrogada

El colaborador de televisión se casó en 2011 y tuvo a su hijo en 2016 desde Estados Unidos

El lado más íntimo de Torito: el significado de su mote, un matrimonio de 15 años con Raúl Jiménez y su hijo nacido por gestación subrogada

El rey Juan Carlos I irrumpe en Mallorca días antes de las vacaciones de la familia real: su reencuentro con la reina Sofía con una cena en Marivent

El rey emérito estuvo a punto de cruzarse con su hijo Felipe VI, que abandonó la isla días antes, aunque sí ha podido coincidir con sus hijas

El rey Juan Carlos I irrumpe en Mallorca días antes de las vacaciones de la familia real: su reencuentro con la reina Sofía con una cena en Marivent
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del ‘caso Koldo’ incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) en la que participó la empresa de Santos Cerdán

El juez del ‘caso Koldo’ incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) en la que participó la empresa de Santos Cerdán

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

ECONOMÍA

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

DEPORTES

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz