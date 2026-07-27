El Frigoríficos inicia la pretemporada sin los internacionales Thompson y Vila

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Bueu (Pontevedra), 27 jul (EFE).- El Frigoríficos del Morrazo inició este lunes los entrenamientos de pretemporada en el pabellón Pablo Herbello de Bueu, donde trabajará hasta mediados de agosto debido a las obras de remodelación en O Gatañal.

En la primera sesión de entrenamiento, el técnico Quique Domínguez no pudo contar con el extremo Hugo Vila, que disfrutará de una semana más de vacaciones por reciente participación en el Europeo júnior con la selección española, y el pivote William Thompson, concentrado con la selección juvenil para disputar el Europeo de la categoría que se disputará en Suecia y Serbia.

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La primera jornada de la que será la 27ª temporada del Frigoríficos en la liga Asobal, la decimoquinta de manera consecutiva, arrancó con el discurso del presidente Alberto González, quien pidió a los jugadores “máxima entrega” y “compromiso” en cada partido para cumplir el objetivo de la permanencia.

Posteriormente, el director deportivo del Frigoríficos, Óscar Fernández, explicó a la plantilla los principales objetivos del club a medio y largo plazo, además de trasladar “la confianza” de la directiva a jugadores y cuerpo técnico.

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Tras los discursos, Quique Domínguez, que vivirá su segunda temporada en el banquillo de O Gatañal, empezó a trabajar en la pista con 20 jugadores, entre los que se encontraban tres de las cuatro caras nuevas del proyecto para el curso 2026-27: el central danés Pelle Boesen (Oif Arendal de Noruega), el lateral bosnio Nemanja Pestic (BM Logroño La Rioja) y el extremo noruego Tollef Lindqvist (Kristiansand Topphanball).

El otro fichaje ha sido el extremo derecho internacional júnior Hugo Vila, procedente del Benidorm de División de Honor Plata.

El entrenador pontevedrés, además, ha citado para trabajar con el primer equipo a Diego Rodríguez y Pablo Miana, fichados este verano para el filial; Iago y Denís Iglesias, que ya trabajaron con el equipo durante el pasado curso; y los juveniles Christian Ferradás y Xoán Canedo. EFE

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dmg/arh