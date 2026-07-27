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El Festival de Jazz de San Sebastián cierra una edición "redonda" con 180.000 asistentes

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San Sebastián, 27 jul (EFE).- La 61 edición del Festival de Jazz de San Sebastián ha alcanzado los 180.000 espectadores y ha sido calificada de "redonda" por sus organizadores, que preparan ya la programación para 2027 sin que se haya nombrado todavía al director o directora que sucederá a Miguel Martín.

Tras cinco días de conciertos, el alcalde de la ciudad, Jon Insausti, y el director de Donostia Kultura, Jaime Otamendi, han hecho balance de la edición que ayer clausuraron el saxofonista Erik Truffaz y el también saxofonista y cantaor gaditano Antonio Lizana en la Plaza de la Trinidad.

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El encargado de detallar los números del festival ha sido Jaime Otamendi, que ha precisado que han sido 77 conciertos, 16.272 entradas vendidas, 15 conciertos agotados y 55.000 seguidores en redes sociales.

El director de Donostia Kultura ha recordado algunas de las alabanzas vertidas sobre la cita jazzera donostiarra por maestros como David Murray y Joe Lovano, premios Donostiako Jazzaldia 2026, que aseguraron que se trata de uno de los mejores festivales del jazz del mundo.

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En un repaso rápido podrían glosarse estos días de música en "once fotos", ha señalado Otamendi, que ha revelado que faltaría la de Pat Methney escuchando al bajista Marcus Miller en la Plaza de la Trinidad, adonde acudió poco después de terminar el extenso concierto que el guitarrista de Misuri ofreció en el Kursaal el pasado 25 de julio.

Grandes estrellas como Diana Krall, Pat Metheny, Marcus Miller y Samara Joy "han justificado su prestigio y su atractivo en cuatro actuaciones memorables", ha destacado Otamendi.

Ha citado también la representación que el jazz europeo ha tenido en la cita donostiarra con artistas como Louis Sclavis Quintet, que ofreció un recital en el Teatro Victoria Eugenia, y el noruego Nils Petter Molvaer, que lo hizo en el Kursaal.

Entre los artistas vascos, ha destacado ETS, que abarrotó la playa de la Zurriola en el arranque de este escenario en el que han actuado también 'Kokoshca', 'Nogen', que ha celebrado su décimo aniversario, y 'Hofe, el proyecto liderado por Igotz Méndez.

Dos de los acontecimientos que han marcado este Jazzaldia han sido los homenajes "auténticos y sentidos" tributados a John Coltrane y a Miles Davis, por el centenario del nacimiento de ambos músicos.

"Miramos al próximo año y abrimos un nuevo tiempo", ha señalado Otamendi en relación al festival de 2027, que se desarrollará entre el 21 y el 25 de julio. EFE

(foto)

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